Починала е и съпругата на мъжа, който загина в катастрофа с кортежа на Кирил Петков

Тя прекара няколко месеца в болница

14.11.2025 | 14:58 ч.
Снимка: БГНЕС

Съпругата на загиналия шофьор в катастрофата край Аксаково с автомобил на НСО, превозващ Кирил Петков, е починала. Трагичната новина съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

„Посетихме кръстовището в Аксаково и ще можем да ви запознаем с по-обширен репортаж от мястото, благодарение на нашите експерти. Там има доста притеснителни неща“, обясни Русинова пред ПИК TV.

Припомняме, че случаят край Аксаково също е свързан с кола на НСО, а в инцидента участва кола, в която се вози тогавашният съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. При катастрофата загива възрастен мъж, който кара колата си.

Съпругата на загиналия прекара известно време в болница, а два месеца по-късно също е починала.

Аксаково НСО Кирил Петров катастрофа жертва
