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Проверяват Районното на МВР в Кърджали за насилие над 21-годишен

Резултатите ще бъдат огласени, когато са готови

01.10.2026 | 17:37 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Разпоредена е и се извършва проверка по сигнал за полицейско насилие в Районното управление на МВР в Кърджали спрямо 21-годишен, задържан по Закона за МВР. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР и уточниха, че сигналът е бил подаден във вътрешното министерство. 

Проверката все още не е приключила. Твърденията в публикации за издадено разпореждане по случая от директора на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Щерьо Милчев не отговарят на истината, посочиха от областната дирекция и допълниха, че след завършването на проверката обществеността ще бъде информирана за резултатите.

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