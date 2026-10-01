Проверяват Районното на МВР в Кърджали за насилие над 21-годишен

Разпоредена е и се извършва проверка по сигнал за полицейско насилие в Районното управление на МВР в Кърджали спрямо 21-годишен, задържан по Закона за МВР. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР и уточниха, че сигналът е бил подаден във вътрешното министерство.

Проверката все още не е приключила. Твърденията в публикации за издадено разпореждане по случая от директора на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Щерьо Милчев не отговарят на истината, посочиха от областната дирекция и допълниха, че след завършването на проверката обществеността ще бъде информирана за резултатите.