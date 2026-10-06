Осъдиха двама на по 4 г. затвор, душили таксиджия, докато го ограбват

Софийският районен съд постанови присъда от по четири години затвор за двама души по обвинение, че са душили с колан таксиметров шофьор, докато го ограбвали, съобщиха от прокуратурата. Присъдите подлежат на обжалване пред горната инстанция.

Случаят е от 14 декември 2025 г., около 3:40 ч. на ул. „Корал“ в София. Обвиняемите И.И. и Г.Г. били в таксиметров автомобил, когато взели решение да оберат водача му, вместо да му платят за услугата.

Единият душил с колана за безопасност на автомобила пострадалия, докато другият издърпал чанта с пари и документи от сенника на автомобила и таблет от арматурното табло. След това двамата избягали.