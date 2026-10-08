Крадци пребиха шофьор на тир край Монтана, задигнаха 1150 литра дизел

Шофьор на тир е бил нападнат и бит от крадци, след като ги заварил да източват гориво от камиона му край монтанското село Белотинци. Само няколко часа по-късно в същия район е извършена още една кражба, като общото количество откраднат дизел при двата случая достига около 1150 литра, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Първият инцидент е станал вечерта на 7 октомври. Турски гражданин, управляващ тежкотоварен автомобил "Форд" с полуремарке, спрял около 20:00 часа на отбивка край главен път Е-79, за да направи задължителната си почивка.

Около половин час по-късно шофьорът чул подозрителен шум от задната част на камиона. Когато излязъл да провери какво се случва, видял четирима души с туби и маркучи, които източвали гориво от резервоарите.

Крадците го нападнали и счупили стъклото на камиона

Водачът започнал да вика в опит да спре кражбата, но вместо да избягат, извършителите го нападнали и го ударили с маркуч. Те счупили и предното панорамно стъкло на тира, след което се оттеглили с товарен автомобил, отнасяйки тубите с гориво.

При последвалата проверка било установено, че от резервоарите са източени около 500 литра дизел. На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.

Още 650 литра дизел изчезнали, докато шофьор спял

Няколко часа след нападението е регистрирана втора кражба на гориво по същия път. Около 03:15 часа на 8 октомври неизвестни извършители източили 650 литра дизел от товарен автомобил, спрял за почивка на отбивка между селата Смоляновци и Белотинци.

Камионът е собственост на румънска фирма и е бил управляван от румънски гражданин. Кражбата е извършена, докато шофьорът спял в кабината.

И по този случай е образувано досъдебно производство.

Кражбите на гориво по Е-79 не са прецедент

От полицията в Монтана припомнят, че през последните години по главен път Е-79 са регистрирани и други подобни престъпления. Трасето поема значителна част от тежкотоварния трафик между София и Дунав мост 2 при Видин-Калафат.

При предишни разследвания са били разкривани и групи извършители от област Видин, занимавали се с кражби на дизелово гориво от камиони.

От МВР уточняват, че през тази година подобните случаи са по-малко, а откраднатите количества обикновено са по-ниски. В предходни години обаче са регистрирани кражби на по 1000-1100 литра дизел наведнъж, пише БТА.