Поредно убийство в Пловдив, задържан е млад мъж

Жена е убита в апартамент в Пловдив, а за престъплението е задържан млад мъж, съобщава Нов тв.
Предполага се, че престъплението е извършено от член от семейството на жертвата.
Служители от областната дирекция на МВР предприемат действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление.
По-рано днес е подаден сигнал за открита мъртва 45-годишна жена на адрес в район “Северен“.
По първоначалните данни смъртта е причинена умишлено. Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура-Пловдив.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.