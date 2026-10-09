Поредно убийство в Пловдив, задържан е млад мъж

Жена е убита в апартамент в Пловдив, а за престъплението е задържан млад мъж, съобщава Нов тв.

Предполага се, че престъплението е извършено от член от семейството на жертвата.

Служители от областната дирекция на МВР предприемат действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление.

По-рано днес е подаден сигнал за открита мъртва 45-годишна жена на адрес в район “Северен“.

По първоначалните данни смъртта е причинена умишлено. Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура-Пловдив.