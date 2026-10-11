14-годишното дете, убило майка си, остава в ареста

Оставиха в ареста 14-годишния ученик, за когото стана ясно, че убил майка си в Пловдив, сам се е обадил на телефон 112 и е съдействал на органите на реда.

Убийството, според прокуратурата, е обмислено и не е плод на афект. Става въпрос за сложни отношения между родител и дете. Прокурорката призова хората да говорят по-често с децата си. Делото беше гледано при закрити врата.

Тийнейджърът и 45-годишната му майка са се преместили в Пловдив преди три месеца, след като е бил приет в ново училище в града. Родителите на момчето са разделени от години.

„Няма данни за някакви противообществени прояви или деяния в предходен период. Той е ученик за първа година в едно от добрите училища в Пловдив. Преди това е живял при баба си и дядо си в Стара Загора, откъдето е и майка му“, каза Васил Костадинов, директор на ОДМВР – Пловдив.

„Нямаме данни за предишни конфликти. Мотивът е изключително личен, свързан със семейството“, коментира вчера Анна Викова, зам.-окръжен прокурор на Пловдив.