Катастрофата край Плевен: Скоростомерът показвал 139 км/ч

При тежката катастрофа край Плевен, при която загинаха четирима младежи, в показанието на скоростомера на единия от автомобилите стрелката е спряла на 139 км/ч. Само по този показател обаче не може да се направи окончателен извод с каква скорост се е движила колата непосредствено преди удара.

Инцидентът стана на 8 октомври около 22:50 часа на общинския път между Плевен и село Ясен. По първоначални данни 20-годишен шофьор е пътувал в посока към селото, когато в участък с ляв завой и минимален наклон автомобилът му е напуснал пътното платно вляво, преминал е през разделителния остров и е навлязъл в насрещната лента.

След това колата се е преобърнала и е последвал челен сблъсък с насрещно движещ се автомобил. Ударът е бил между горните части на двете превозни средства, като едната кола е спряла обърната по таван върху другата.

При катастрофата загинаха четирима души.

По първоначални данни водачите и пътниците на предните седалки в двата автомобила са били с поставени предпазни колани. Единствено пътникът на задната седалка в „Опел“ не е използвал колан.

При проверките не е установено наличие на алкохол и наркотични вещества в кръвта на водача на „Опел“ според съобщената от прокуратурата информация. Шофьорът има около две години стаж зад волана.