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Върнаха в затвора оцелялата след 2 опита за екзекуция

По-рано тази седмица Криста Пайк дойде в съзнание и проговори, изумявайки лекарите

11.10.2026 | 13:11 ч. 14
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Осъдената на смърт в САЩ Криста Пайк е изписана от болницата след неуспешния опит за екзекуцията ѝ в края на миналия месец, съобщиха нейните адвокати, цитирани от Би Би Си.

50-годишната убийца е върната в затвора, където е прекарала последните 30 години, се посочва в изявление на защитниците ѝ от събота.

Тя продължава да получава медицински грижи в затвора.

На 30 септември Пайк оцеля след две смъртоносни инжекции с препарата пентобарбитал, които я оставиха в критично състояние в болница.

По-рано тази седмица тя дойде в съзнание и проговори, изумявайки експертите, медицинския персонал и адвокатите си.

Случаят ѝ навлиза в непозната територия, тъй като се смята, че Пайк е единственият човек, оцелял след опит за екзекуция чрез смъртоносна инжекция.

Пайк е била на 18 години, когато заедно с тогавашния си приятел Тадарил Шип пребиват, измъчват и убиват 19-годишната Слемър – момиче, с което са се запознали в лагер за професионално обучение на младежи с ниски доходи.

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