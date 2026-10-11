Имало заплахи срещу министър Иван Демерджиев

Бомбените заплахи започнаха преди няколко месеца, получателите са стотици институции, училища, летища. Имейлите идват на вълни – веднъж два пъти седмично. Основната им цел е да създадат хаос в обществото и да дестабилизират държавата. Това коментира директорът на дирекция „Киберпрестъпност” в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров по Нова ТВ.

По думите му, в последната вълна от имейли с предупреждения за поставени бомби до стотици български институции заплахи са отправени и срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"Работим по няколко различни версии и на този етап не можем категорично да кажем дали става дума за един или за няколко поръчители", посочи Димитров. Той уточни, че няма категорични данни за мотивите зад заплахите, но споменаването на името на вътрешния министър е индикатор за насочеността на атаката както към него, така и към държавата и институциите като цяло.

Основната цел на изпращачите е да дестабилизират институциите, да създават хаос в обществото и да подкопават доверието на гражданите, каза директорът на дирекция „Киберпрестъпност“. По думите му не може да се изключи и хипотезата за опит за уязвяване на вътрешния министър, но към момента няма категорични данни за това.

Той добави, че при получаване на бомбена заплаха сигналът не трябва да се подценява. Но все пак има индикатори, които могат да насочат дали е реална, или нереална заплахата.

Старши комисар Димитров обясни, че при предишна подобна вълна преди няколко години, са били разпространени указания какво и как да се предприема.

„Скоро отново ще имаме среща с представители на различни институции – и педагогически, и държавни, на които отново ще обясним начинът за действие, който и главният секретар, и ръководството на МВР са утвърдили. Основната идея е към всеки подобен сигнал да се подхожда детайлно, да се уточни какъв е този сигнал, към кого е изпратен и какво точно съдържа”, обясни комисар Димитров.

Към момента властите са установили, че имейлите с бомбени заплахи се пращат от хакнати компютри и сървъри по целия свят. „Един ден от един континент, друг ден – от другия край на земното кълбо. Във взаимодействие сме с нашите партньори. Работим по няколко версии”, каза старши комисар Димитров.

Той добави, че заради предстоящите избори са подготвени планове за действие, в които участват МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“, разузнавателните служби и международни партньори. Към момента няма тенденция за засилени кибератаки срещу държавни институции, свързани с изборния процес.