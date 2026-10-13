BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 50
В развитие Нови два кораба бяха поразени на ръба на териториалните води на България

Счетоводител присвоил 450 000€ от две дружества във Враца

Длъжностното лице е задържано за 24 часа

13.10.2026 | 11:50 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Счетоводител е присвоил неправомерно 450 000 евро, собственост на две дружества във Враца, съобщиха от полицията. Присвояването е установено след множество оперативно-следствени действия от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Враца. Деянието е извършено за непродължителен период от време през 2026 година.

По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс, според който длъжностно лице, което е присвоило чужди пари, връчени му да ги управлява или пази, се наказва с лишаване от свобода до осем години. Съдът може да нареди и конфискация на имущество и да го лиши да заема определена държавна или обществена длъжност и да упражнява определена професия.

Длъжностното лице е задържано за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

МВР присвояване счетоводител Враца пари
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem