Счетоводител присвоил 450 000€ от две дружества във Враца

Счетоводител е присвоил неправомерно 450 000 евро, собственост на две дружества във Враца, съобщиха от полицията. Присвояването е установено след множество оперативно-следствени действия от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Враца. Деянието е извършено за непродължителен период от време през 2026 година.

По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс, според който длъжностно лице, което е присвоило чужди пари, връчени му да ги управлява или пази, се наказва с лишаване от свобода до осем години. Съдът може да нареди и конфискация на имущество и да го лиши да заема определена държавна или обществена длъжност и да упражнява определена професия.

Длъжностното лице е задържано за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.