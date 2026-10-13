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Откриха тяло на мъж в багажник в Димитровград, задържаха съпругата му

Тялото е намерено в самокатастрофирала кола снощи в Димитровград

13.10.2026 | 10:46 ч. Обновена: 13.10.2026 | 10:46 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тяло на 67-годишен мъж е открито в багажника на мерцедес в Димитровград. Колата е самокатастрофирала късно снощи, като е подаден сигнал до 112 в 23:40 часа.

Полицията е пристигнала на място и при преместването на колата, която се е ударила в контейнер, се натъкнали на ужасяващата гледка - тяло в багажника, увито в одеяло.

Установено е, че починалия е от Димитровград, на 67 години.

В близост до мястото на произшествието, криминалистите задържали 32-годишната съпруга на мъжа и нейния 14-годишен син за съпричастност към престъплението.

Жената е задържана за срок до 24 часа, а на непълнолетното момче е предоставена полицейска закрила.

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