Над година по-късно: Обвиниха мъж за жестоко убийство на приятеля му

Окръжната прокуратура в Русе внесе в Окръжния съд обвинителен акт срещу 45-годишен мъж за убийството на своя 43-годишен съсед, извършено на 26 август миналата година в русенското село Тръстеник, съобщиха от прокуратурата в крайдунавския град.

45-годишният М. С. е обвинен в причинено убийство с особена жестокост, извършено по особено мъчителен начин за жертвата.

Тялото на пострадалия е открито на следващия ден след убийството, когато е постъпил и сигнал в МВР. При първоначалния оглед не били установени данни за умишлено умъртвяване, но при извършената по-късно аутопсия е установено, че жертвата е удушена и е с няколко счупени ребра в предната част на гръдния кош.

Извършителят и жертвата били приятели. В деня на убийството двамата употребили значително количество алкохол. Между тях възникнал спор, след което М. С. умъртвил 43-годишния си съсед. Престъплението е извършено на улицата. В кръвта на жертвата са установени над четири промила алкохол. Обвиняемият е с мярка за неотклонение "задържане под стража".

От прокуратурата информират още, че 45-годишният М. С. е известен в селото като агресивен и системно употребяващ алкохол. До момента той е осъждан няколко пъти за извършени от него престъпления, свързани с умишлено нанесени телесни увреждания на няколко души. Последната му присъда е от 26 юли 2022 година.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане от русенския окръжен съд. За извършеното престъпление законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.