Обраха офис на фирма за парични преводи в Дупница

Офис на известна фирма за разплащане и парични преводи в Дупница е бил обран тази вечер, съобщи пред БНР кметът на града Първан Дангов. Сигналът за грабежа е постъпил около 19:00 часа.

Полицейски екипи незабавно са реагирали на място в най-големия квартал на града – "Бистрица".

Криминалисти извършват огледи и претърсвания в района, разглеждат и записи от камерите от сградите наблизо. Офисът се намира в близост до централната спирка в ж.к. "Бистрица".

Все още не е ясно каква сума е била открадната.