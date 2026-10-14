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Обраха офис на фирма за парични преводи в Дупница

Засега не е ясно каква сума липсва

14.10.2026 | 23:20 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Офис на известна фирма за разплащане и парични преводи в Дупница е бил обран тази вечер, съобщи пред БНР кметът на града Първан Дангов. Сигналът за грабежа е постъпил около 19:00 часа.

Полицейски екипи незабавно са реагирали на място в най-големия квартал на града – "Бистрица". 

Криминалисти извършват огледи и претърсвания в района, разглеждат и записи от камерите от сградите наблизо. Офисът се намира в близост до централната спирка в ж.к. "Бистрица".

Все още не е ясно каква сума е била открадната.

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