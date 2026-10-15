Убиецът на Милен Цветков иска предсрочно освобождаване

Кристиан Николов, който е осъден на 9 години затвор за смъртта на Милен Цветков, иска предсрочно освобождаване. Делото ще бъде разгледано следващата седмица в Софийския градски съд, съобщава Нова тв.

Николов беше осъден окончателно през 2023 г. Тогава съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на Цветков, докато шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Николов е карал със значително превишена скорост.

Той причини смъртта на Милен Цветков навръх Великден през 2020 г., след като се заби с автомобила си в колата на журналиста на червен светофар в София.