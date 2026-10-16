Американска история: Три деца убити при стрелба в училище

Три деца и един пълнолетен са убити при стрелба в начално училище в град Бенд, щата Орегон, съобщиха американските телевизии Си Ен Ен и "Си Би Ес нюз". позовавайки се на източници от полицията.

Въоръжен нападател е открил огън в начално училище в град Бенд, Орегон. Малко след това той е бил застрелян, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Прессекретарят на полицейското управление в Бенд Шийла Милър заяви пред журналисти, че най-малко двама души са били откарани с линейки в болница, но тя не знае какво е състоянието им. Милър каза също, че не разполага с информация за самоличността на стрелеца, нито за човека, реагирал на нападението. "Все още нямаме потвърждение кой е застрелял заподозрения. Възможно е да е бил минувач", допълни тя.

Според публикувано по-късно в интернет изявление на полицията властите са потвърдили, че има множество пострадали, като поне две от тях са били откарани в болница. "Сред жертвите има деца", се казва още в него.

Милър каза, че полицията е получила сигнали за въоръжен човек в начално училище "Силвър Рейл", който е стрелял по превозно средство. Полицаите са пристигнали в училищния комплекс в рамките на минути, а почти веднага след това стрелецът е бил неутрализиран, обясни тя. В училището се обучават около 450 деца на възраст между 5 и 11 години, допълни Милър.

Бенд е град с около 100 000 жители в централната част на щата Орегон, на около 280 км югоизточно от Портланд.