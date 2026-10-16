Разкриха мобилна лаборатория за амфетамини при акция в Бургас

Мобилна лаборатория за производство на синтетични наркотици е разкрита при специализираната полицейска операция срещу купуването на гласове и битовата престъпност в ромския квартал "Победа" в Бургас тази сутрин.

Кварталът осъмна блокиран от служители на жандармерията.

Задържани за купуване на гласове няма, но петима души бяха арестувани за притежание на наркотици.

В къща на ул. "Опълченска" е открита мобилна лаборатория за производство на амфетамини, съобщи БНР.

Живеещите в съседния имот коментираха: "От час и половина тук има полицаи. Не съм сигурен семейството до нас с какво се занимава, но доста хора идват. Не съм чувал да се занимават с наркотици и да предлагат амфетамини. И аз се чудя защо има тук полиция."

28 бързи производства са образувани, а близо 80 души са задържани от бургаската полиция от началото на месеца досега. Разкрити са битови престъпления, задържани са и наркоразпространители.

Схеми за купуване на гласове обаче няма установени, каза главен инспектор Ивайло Инджов от "Охранителна полиция":

"В деня на изборите ще има много по-засилено полицейско присъствие. Предвидено е целият наличен състав на Областната дирекция да бъде на терен, особено в квартали с ромско население, където очакваме по-висока активност откъм купуване на гласове. Към момента нямаме такива и това е благодарение на действията на колегите".