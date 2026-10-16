Съмнения за нов "старчески дом на ужасите"

Здравното министерство се самосезира след репортаж със съмнения за нарушения в хоспис в Дряново.

Габриела Ганчева настанила баща си в хосписа през август миналата година. Седмица по-късно той поискал да си тръгне.

"Той беше звънял на 112, за да се помоли на Спешна помощ - Дряново, да се обадят в хосписа или да отидат да му сменят катетъра, понеже никой не го поглежда. След което аз се свързах с директора на хосписа, тя ме увери, че положението е пресилено, че така е нормално да се чувстват изоставени и че е редно дори хората там да нямат лични мобилни телефони", казва пред bTV Габриела Ганчева, дъщеря на потребител.

През следващите три седмици Габриела не успява да чуе или види баща си. Получава съобщение, че е починал.

"Аз попитах: "Как така е починал?". Тя: "Ами така, някой път се случва нещо и хората умират!", разказва Габриела Ганчева.

За липса на грижи разказват и Янислав и Ренета Енчеви. Настанили баба си в хосписа подвижна и способна да се обслужва сама, а след няколко месеца починала.

"Аз попитах защо ѝ дават хапчета. Те ми отговориха: "Защото ни пречи по коридорите". Също така я приковаха на легло, като ми отговориха, че е било по-лесно за тях да е на памперс", казва Янислав Енчев, внук на потребител.

"Стана 40 - 45 килограма. Посетих я един ден преди да почине. Не можах да я позная. Аз мислех, че получава някакъв инсулт, нещо, и беше с изкривени очи, с изкривена уста, и отговорът беше: "Може би ще се оправи", казва Ренета Енчева, внучка на потребител.

Медията е изпратила писмо до управителя на хосписа Нели Тодорова във връзка с всички твърдения на близки на починали в хосписа възрастни хора. В телефонен разговор тя заяви, че ще съдейства на проверяващите органи, но отказа да отговаря на нашите въпроси.

"Сигнал до министерството мисля, че не е получаван, но дори и да не е постъпил, ще се самосезираме", каза Катя Ивкова, министър на здравеопазването. На въпрос дали ще бъде извършена проверка, тя отговори: "Да".

Проверка на Община Габрово установи занижена хигиена и пропуски в документацията. Общината вече е сезирала Районната прокуратура. Възложен е и вътрешен одит на хосписа.