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Осъдиха на седем месеца затвор мъж, шофирал с 2,25 промила

Той вече е осъждан за същото провинение

19.10.2026 | 09:21 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Районният съд в Стара Загора одобри споразумение, с което призна 52-годишния Ж.Ж. за виновен в управление на лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта 2,25 промила. Престъплението е извършено на 5 август т.г. в Стара Загора, след като мъжът вече е бил осъждан за същото по вид престъпление, съобщиха от съда.

Съдът му наложи наказание от седем месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. От срока ще бъде приспаднато времето, през което е бил задържан под стража. Мъжът е лишен и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от година и седем месеца. Съдът постанови и отнемане в полза на държавата на автомобила, послужил за извършване на престъплението, тъй като е собственост на осъдения, информират още от Районния съд.

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Стара Загора алкохол
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