Челен сблъсък: Трима са пострадали при катастрофа в Силистренско

Трима души са настанени в болница след челен сблъсък между два автомобила в Силистренско. Инцидентът е станал на 18 октомври, около 20:15 часа, на пътя между град Главиница и село Сокол, съобщиха от МВР.

При удара са пострадали двамата шофьори, на 62 и 80 години, както и 66-годишен мъж, пътувал във втората кола.

И тримата са приети в МБАЛ - Силистра със средни телесни повреди.

По случая е започнало досъдебно производство. Полицията изяснява обстоятелствата, довели до катастрофата.