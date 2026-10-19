BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 50

Челен сблъсък: Трима са пострадали при катастрофа в Силистренско

Приети са в МБАЛ - Силистра със средни телесни повреди

19.10.2026 | 09:55 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Трима души са настанени в болница след челен сблъсък между два автомобила в Силистренско. Инцидентът е станал на 18 октомври, около 20:15 часа, на пътя между град Главиница и село Сокол, съобщиха от МВР.

При удара са пострадали двамата шофьори, на 62 и 80 години, както и 66-годишен мъж, пътувал във втората кола.

И тримата са приети в МБАЛ - Силистра със средни телесни повреди.

По случая е започнало досъдебно производство. Полицията изяснява обстоятелствата, довели до катастрофата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа Силистра МВР
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem