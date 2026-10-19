23 души в ареста при полицейска акция в Стара Загора

23 души са задържани при специализирана полицейска акция в Стара Загора, предаде БГНЕС.

Операцията на полицията е насочена срещу битовата престъпност, издирването на укриващи се лица и нарушенията на изборното законодателство.

Униформени извършиха проверки на заложни къщи, офиси за бързи кредити и финансови институции в Стара Загора. При акцията е разкрита и група, заподозряна за кражби от Локомотивното депо и тролейбусния транспорт в града.

Полицията е работила и по три сигнала за купуване на гласове, като два от тях са приключили с постановление на Районна прокуратура за отказ за образуване на досъдебно производство предвид факта, че няма достатъчно данни за извършено престъпление.

Полицейските проверки продължават.