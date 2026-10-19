23 души в ареста при полицейска акция в Стара Загора

23 души са задържани при специализирана полицейска акция в Стара Загора, предаде БГНЕС.
Операцията на полицията е насочена срещу битовата престъпност, издирването на укриващи се лица и нарушенията на изборното законодателство.
Униформени извършиха проверки на заложни къщи, офиси за бързи кредити и финансови институции в Стара Загора. При акцията е разкрита и група, заподозряна за кражби от Локомотивното депо и тролейбусния транспорт в града.
Полицията е работила и по три сигнала за купуване на гласове, като два от тях са приключили с постановление на Районна прокуратура за отказ за образуване на досъдебно производство предвид факта, че няма достатъчно данни за извършено престъпление.
Полицейските проверки продължават.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.