Чужденец е нападнал екип на Спешна помощ във Варна

Украински гражданин на 32 години с временна закрила е нападнал екип на Спешна медицинска помощ във Варна, отзовал се на адрес, за да му окаже помощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал на паркинг в района под Аспаруховия мост вчера, когато е подаден сигнал за човек в безпомощно състояние.

При пристигането на екипа на Спешна помощ обаче чужденецът е започнал започнал да проявява агресия към медиците и причинил на шофьора на линейката и на лекарката леки телесни повреди. Нападателят нанесъл удар на шофьора на линейката. При физическия сблъсък униформената дреха на служителя е била силно разкъсана. Шофьорът успял да задържи мъжа до пристигането на полицията.

Полицаите задържали в ареста нападателя. Мъжът е известен на органите на реда.

По случая е образувано досъдебно производство.