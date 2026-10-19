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Митничари откриха 4 млн. турски лири в куфар на пътник на Малко Търново

Открити са в личния багаж на пътник, влизащ от Турция

19.10.2026 | 16:27 ч. 2
Агенция Митници

Агенция Митници

Митничари задържаха недекларирани 4 000 000 турски лири на Митнически пункт Малко Търново при проверка на микробус с пътници, съобщиха от Агенция "Митници".

Пътническият микробус с българска регистрация пристига на МП Малко Търново на 16.10.2026 г., около 22:10 часа, на входящо трасе в страната от Турция. В зоната за митнически контрол водачът и всички пасажери – български граждани, са обявили, че не пренасят нищо за деклариране.

При извършената митническа проверка на превозното средство и личния багаж на пътниците, инспекторите откриват в куфар на един от пасажерите осем полиетиленови плика, съдържащи банкноти турски лири с различни купюри. Установени са общо недекларирани 4 000 000 турски лири с равностойност в евро 71 760 евро, за които не са представени и никакви документи за произход.

Недекларираните парични средства са задържани. На нарушителя - български гражданин, е съставен акт за административно нарушение по Валутния закон. Образувано е административнонаказателно производство по случая.

От ТД Митница Бургас отново напомнят на пътуващите, че пренасянето за или от трета страна на парични средства в размер на 10 000 евро или повече, или тяхната равностойност в друга валута, подлежи на деклариране пред митническите органи.

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