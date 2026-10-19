МВР: Граждани плащат високи сметки след подвеждащи договори с мобилни оператори в Разград

Полицията в Разград призовава за повишено внимание заради високи сметки след подвеждащи договори с мобилни оператори. Сигналите за потърпевши граждани зачестяват, като сред тях преобладават възрастни и хора, които се затрудняват при общуването по административни въпроси, и граждани с по-нисък социален статус, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

По данни на полицията при посещение в офис на мобилен оператор за плащане на месечната си такса клиентите биват убеждавани, че могат да получат безплатно или на символична цена различни устройства. Впоследствие се оказва, че са подписали договори за допълнителни услуги или устройства, от които нямат нужда и не ползват. Така, възползвайки се от недостатъчната информираност на гражданите, недобросъвестни служители ги въвеждат в заблуждение и ги обвързват с допълнителни разходи. В резултат потърпевшите започват да плащат значително по-високи сметки за продължителен период от време.

От полицията съветват гражданите да бъдат особено внимателни при общуване със служители на мобилни оператори. При възможност хората, които не са запознати с новите технологии и смарт устройствата, е добре да потърсят съдействието на свои близки, които могат да им помогнат да разберат условията на предлаганите услуги и договори.

Служителите на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ реагират на всеки сигнал, извършват необходимите проверки и предават събраните документи и доказателства на прокуратурата по компетентност. Вече има осъдени за подобна злоумишлена дейност, посочват от Областната дирекция на МВР в Разград.

Преди дни от полицията в Разград предупредиха за измами с промяна на банкови сметки по имейл, при които щетите достигат стотици хиляди евро.