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Задържаха 57-годишен мъж, чакат го обвинения за педофилия

Съхранявал в дома си порнографски материали, изобразяващи деца

20.10.2026 | 12:17 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 57-годишен мъж, съхранявал в дома си порнографски материали, изобразяващи деца.

Събраните до момента доказателства сочат, че за периода от неустановена дата до 19.10.2026г. в жилище, находящо се в гр. София, обвиняемият И.Д. е държал на различни технически устройства порнографски материали. В съдържанието им е изобразявано похотливо показване на половите органи на деца, ненавършили 18 години. 

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 159, ал.6 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от пет до десет години.

По досъдебното производство са разпитани свидетели, извършено е претърсване и изземване. Приобщени са множество веществени доказателства, в това число компютърни конфигурации.

С постановление на наблюдаващ прокурор И.Д. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

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