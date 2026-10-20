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Полицията разследва побой над 80-годишна, задържаха зет ѝ

Сигналът е подаден вчера от самата пострадала

20.10.2026 | 11:17 ч. Обновена: 20.10.2026 | 11:20 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Служители на Районното управление в Радомир разследват случай на побой над 80-годишна жена, за който е задържан 61-годишният ѝ зет.

Сигналът е подаден в понеделник, 19 октомври, около 8:30 часа в полицейския участък в Земен от самата пострадала. Жената заявила, че на 17 октомври зет ѝ е нанесъл удари по цялото тяло в жилището ѝ.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. От пострадалата са снети подробни сведения и е образувано бързо производство.

Уведомена е прокуратурата. Работата по случая продължава.

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