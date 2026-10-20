Полицията разследва побой над 80-годишна, задържаха зет ѝ

Служители на Районното управление в Радомир разследват случай на побой над 80-годишна жена, за който е задържан 61-годишният ѝ зет.

Сигналът е подаден в понеделник, 19 октомври, около 8:30 часа в полицейския участък в Земен от самата пострадала. Жената заявила, че на 17 октомври зет ѝ е нанесъл удари по цялото тяло в жилището ѝ.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. От пострадалата са снети подробни сведения и е образувано бързо производство.

Уведомена е прокуратурата. Работата по случая продължава.