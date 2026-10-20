23-годишен сириец е задържан за нападението с нож над двама младежи до НДК

Пловдивски криминалисти задържаха сирийски гражданин, заподозрян за агресията срещу две момчета в района на НДК в столицата.

При предприети оперативни действия вчера служители от отдел „Противодействие на криминалната престъпност“ към областната дирекция на МВР са установили на адрес в Пловдив 23-годишния чужденец, издирван за нападението с нож в петък край НДК в столицата.

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Сирийският гражданин пребивава в страната ни с хуманитарен статут. Той и иззетите при претърсване на жилището му веществени доказателства са предадени на разследващи от Четвърто РУ – СДВР, където във връзка със случилото се на 16 октомври е започнато досъдебно производство за причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Пострадалите са на 18 и 19 години и са с прорезни рани. Веднага им бе оказана необходимата медицинска помощ. Младежите са контактни и няма опасност за живота им.

Единият от пострадалите е откаран за лечение във ВМА, а другия е настанен в “Пирогов”.