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Демонстрационна машина за гласуване е на метростанция „НДК"

ЦИК стартира информационна кампания за вота

09.10.2026 | 08:31 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за  разясняването на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство.

Днес от 12 часа  демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция „НДК“, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи  информация от представители на Комисията, те оказват  съдействие и отговарят на въпроси.

Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна, районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации , целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване правото им на глас на 25 октомври.

За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор, през мобилното приложение „Избори 360°“,  в секцията „За избиратели“.

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Тагове:

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