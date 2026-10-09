Демонстрационна машина за гласуване е на метростанция „НДК"

Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство.

Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция „НДК“, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи информация от представители на Комисията, те оказват съдействие и отговарят на въпроси.

Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна, районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации , целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване правото им на глас на 25 октомври.

За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор, през мобилното приложение „Избори 360°“, в секцията „За избиратели“.