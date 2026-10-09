Експерти за предизборните слогани: Езикова манипулация или опит за промяна?

Предизборните слогани са сред основните инструменти, с които кандидат-президентските двойки се опитват да привлекат вниманието на избирателите и да откроят приоритетите си.

В настоящата кампания посланията варират от призиви за силна държава и национална независимост до обещания за промяна, сигурност и по-активно гражданско участие.

Според доц. Кристияна Симеонова от Института по български език към Българската академия на науките и PR експертът Александър Христов тазгодишните слогани са общи и не дават информация за кандидатите, за визията им за България. Част от тях представляват опит за езикова манипулация.

Нищо не се казва

В предаването “България сутрин” доц. Симеонова обясни, че основният проблем е, че много от предизборните послания звучат общо и не разкриват конкретни идеи.

"Слоганите са общи като звучене. Не казват нищо конкретно нито за кандидатите, нито за България. Целта на слогана е в максимално малко думи да събере това, което е основното - както за съответните кандидати, така и за тяхната визия за България”, на мнение е езиковият експерт.

Доц. Симеонова припомни, че думата "слоган" има старошотландски корени и означава "боен вик". По думите ѝ политическите сили, които са създали тези послания, са наясно колко голямо може да се окаже разминаването между тях и действителността след изборите.

Пред Bulgaria ON AIR PR експертът Христов открои две крайности в предизборните слогани - от една страна, повтарящи се думи и формулировки, а от друга - нестандартното послание на втората кандидат-президентска двойка - Гюров-Кандев.

"Самата кампания е факторът, който ще убеди хората да гласуват за един или за друг".

Доц. Симеонова също коментира посланието "Гюров, Кандев и аз", като го определи като опит за приобщаване на избирателите, който не е достатъчно убедителен.

"В много от слоганите имаме чиста проява на една езикова манипулация, например "Гюров, Кандев и аз". Не всеки ще каже: "Това съм аз". Много зле проявен опит за припознаване”, добави доц. Симеонова.

Тя изрази различно мнение за слогана на "Възраждане" - "Различният избор", като го определи като най-обективен сред разглежданите послания.

Политиците трябва да владеят книжовния език

Доц. Симеонова обърна внимание и на езиковата култура на политиците. Според нея начинът, по който те използват българския език, е важна част от публичното им представяне.

"Изключително важно за който и да било политик е той да бъде грамотен, да владее книжовния език и да го използва в своите изказвания. Някои политици езиково не знаят българския език", отбеляза доц. Симеонова.

Според Христов в хода на предизборната кампания може да се очаква активиране на различни ресурси за привличане на допълнителна подкрепа. "Винаги очакваме накрая активизация на всички възможни ресурси, които могат да донесат допълнителни гласове", заяви PR експертът.

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