“Галъп Интернешънъл Болкан“: Йотова-Вълчев водят с над 20% пред Гюров-Кандев

Според социологическото проучване на “Галъп Интернешънъл Болкан“ двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев води с малко над 20% спрямо Андрей Гюров-Георги Кандев.

По думите на изпълнителния директор Петко Петков големият социологически въпрос е по-скоро не колко е разликата между първите кандидати, колкото ниската избирателна активност. Пред Nova news Петков прогнозира тя да е около 35-36%.

Последното национално представително проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан“, e направено сред 987 души в периода 26 септември-6 октомври. Анализът е по метода пряко стандартизирано интервю с таблети, финансирано със собствени средства.

Какви са причините?

Според Петков причините за очакваната ниска избирателна активност са няколко.

“Едната е качеството, което ни предлагат кандидатите, другата е, че вотът ще бъде изцяло машинен и това също ще отдръпне някаква част от избирателите. За първи път имаме и президентски избори, които са самостоятелни, защото последните бяха с местни избори, с референдум, с парламентарен вот. Логично е да имаме по-ниска избирателна активност сега и това предопределя доста неизвестни, които ще възникнат не само в изборната нощ на 25 октомври, а и на балотажа. Колкото е по-малка избирателната активност, толкова по-бързо разликите могат да се стопят в една или друга посока или да се увеличат“, отбеляза Петков.

Експертът подчерта, че 52% от твърдо решилите да гласуват казват, че за тях най-важна е личността, която ще се яви на изборите.

“Имаме въпрос кое е най-важното за един кандидат и близо 16% казват, че за тях е важна геополитическата му ориентация. Това показва, че българските избиратели виждат в президентската институция и функция на международните отношения. Затова са важни и дебатите, защото ако нямаме дебати, не можем да се ориентираме каква е геополитическата ориентация на кандидатите“, отбеляза Петков.

Той направи и още една прогноза. Електоратите на ГЕРБ и ДПС в голямата си част няма да излязат да гласуват, защото те следват указанията на своите партийни лидери, които до момента подсказват с поведението си, че по-скоро не биха гласували.

“Би било интересно на балотажа дали биха подкрепили една или друга кандидатура“, добави Петков.

Последното национално представително проучване на “Галъп Интернешънъл Болкан“, e направено сред 987 души в периода 26 септември-6 октомври. Анализът е по метода пряко стандартизирано интервю с таблети, финансирано със собствени средства.