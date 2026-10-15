ЦИК генерира днес ключовия хеш код за машинното гласуване

В четвъртък предстои ключов етап от техническата подготовка за изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври 2026 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) ще извърши процедурата по доверено изграждане на софтуера от изходния код, който ще бъде инсталиран на машините за гласуване, съобщиха от Комисията.

Процесът е основна гаранция за сигурността и автентичността на софтуера и ще се проведе в строго защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

В резултат на процедурата ще бъде генерирана уникална контролна сума, известна като хеш код. За да се гарантира пълна прозрачност в изборния ден, този код ще бъде отпечатан на всяка контролна разписка, която машините издават след гласуване. Същият код ще бъде официално вписан и в Решението за удостоверяване на съответствието на техническите устройства, което ще бъде публикувано на интернет страницата на МИДТ.

От министерството категорично подчертават, че публичността през всички етапи на подготовката е ключова предпоставка за изграждането и запазването на доверието на гражданите в изборния процес. На процедурата ще присъстват министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ЦИК Георги Хорозов.

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи 9373 избирателни секции в страната, в които ще се гласува с машини. В 2249 от тях ще бъдат осигурени по две устройства, съобщиха от Комисията, цитирана от БТА.

Общият брой на специализираните машини, разпределени за вота, е 11 622.

По време на заседанието на ЦИК Йордан Василев обясни, че в секциите с между 300 и 779 избиратели ще бъде поставена по една машина. В секциите, в които броят на избирателите надхвърля 780 души, ще има по две устройства.

На въпрос на члена на Комисията Георги Баханов какви други критерии се вземат предвид при определянето на броя на машините в дадена секция, освен броя на избирателите, Василев посочи, че основният фактор е общият брой устройства, с които разполага ЦИК.

Междувременно продължава подготовката на машините за изборния ден. Над 7200 устройства вече са ремонтирани, съобщиха от ЦИК. Очакванията са до четвъртък всички 12 800 машини, предвидени за изборите, да бъдат готови.

След приключването на ремонтите и техническата подготовка предстои устройствата да бъдат разпределени и доставени до съответните избирателни секции. Целта е да се осигури необходимата техника за провеждането на машинното гласуване в страната.