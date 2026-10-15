BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 90

Атаките по кораби в Черно море: Логично е дроновете да са руски

15.10.2026 | 16:22 ч. 24

 

Министър-председателят Румен Радев коментира актуални въпроси в Брюксел, където участва в срещата на върха на Европейския съюз. "Атаките са недопустими, надявам се солидарно Европейският съвет да приеме предложения от нас мораториум на бойните действия срещу търговски кораби в Черно море. Това, което ние предлагаме в заключението от днес има призив за спиране на атаките срещу кораби", заяви премиерът пред журналистите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Новини
Виж всички новини
Новините в 60 секунди
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem