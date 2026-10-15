Атаките по кораби в Черно море: Логично е дроновете да са руски

Министър-председателят Румен Радев коментира актуални въпроси в Брюксел, където участва в срещата на върха на Европейския съюз. "Атаките са недопустими, надявам се солидарно Европейският съвет да приеме предложения от нас мораториум на бойните действия срещу търговски кораби в Черно море. Това, което ние предлагаме в заключението от днес има призив за спиране на атаките срещу кораби", заяви премиерът пред журналистите.

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