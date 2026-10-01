SLYBET и Суперкупата на България по баскетбол започват ново партньорство

SLYBET е новият партньор на Суперкупата на България по баскетбол. През 2026 г. събитието ще се проведе под името SLYBET Суперкупа на България, а сътрудничеството поставя началото на ново присъствие на бранда в българския баскетбол.

Суперкупата традиционно събира шампиона на страната и носителя на Купата на България и е сред събитията, с които започва новият сезон в мъжкия клубен баскетбол.

Партньорство с фокус върху българския спорт

За SLYBET партньорството е възможност да подкрепи събитие от националния спортен календар и да бъде по-близо до баскетболната общност - клубовете, състезателите и публиката.

Баскетболът се вписва естествено в тази посока със своята динамика, силния отборен характер и емоцията, която създава както на терена, така и по трибуните.

Сътрудничеството със Суперкупата е част от по-широкия интерес на SLYBET към инициативи, свързани с българския спорт и неговата аудитория.

Суперкупата дава старт на новия сезон

През тази година за трофея ще спорят шампионът Балкан и носителят на Купата на България Черно море.

SLYBET Суперкупата на България ще се проведе на 3 октомври 2026 г. в „Арена Ботевград“ и ще постави начало на новия сезон в мъжкия клубен баскетбол у нас. Срещата ще бъде излъчена на живо по БТВ от 16:00 часа.