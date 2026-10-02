Лигата на нациите: Португалия с трета победа, първи успех за Клоп

Португалия продължава победната си серия в Група А4 на Лигата на нациите, след като днес победи с 4:2 като гост Дания. Така португалците вече имат девет точки, с шест повече от Дания, Норвегия и Уелс, които следват с по 3.

Португалия може да се класира за финалната осмица в следващия си мач, който е на стадион „Драгао“, като е необходимо само равенство в другия мач от групата.

На 4 октомври Португалия посреща Норвегия, а Дания гостува в Кардиф на Уелс.

В другата среща от тази група уелсците изоставаха рано-рано с 0:1 от Норвегия, но след това стигнаха до победа с 2:1 и благодарение на червен картон на Торбьорн Хегем в първата минута на втората част.

В седмица, белязана от противоречия, свързани с Кристиано Роналдо и отстраняването му от лагера, португалският отбор реагира добре на терена. А португалските фенове изразиха подкрепата си за селекционера Жорже Жезуш след края на срещата.

Жоао Кансело откри за гостите след подаване на Гонсало Рамош, но Михаел Дамсгорд изравни в 23-ата минута. Само след две минути Рамош направи 1:2. През второто полувреме Дания започна по-добре, изравни чрез Хойлунд, но португалският отбор отговори по най-добрия начин: два гола, на Витиня и Феликс, запечатаха победата, третата в три мача в тази Лига на нациите, и гигантска крачка към четвъртфиналите.

Крилото Оскар Боб даде преднина на Норвегия в 11-ата минута, а Дан Джеймс изравни в 38-ата. Друг защитник – Неко Уилямс донесе успеха на „драконите“ три минути след началото на втората част, след като преди това Хегем от Норвегия беше отстранен от игра.

В група А/2 тимът на Гърция демонстрира нова порция прекрасен футбол, поведе с 2:0 срещу Нидерландия, но в края на мача на стадион „Тумба“ в Солун гостите изравниха за 2:2. Голямата звезда на гърците в атаката Христос Цолис се контузи в началото на срещата, но на сцената излезе Фотис Йоанидис, който откри в 23-ата минута.

Йоргос Масурас удвои в последната минута на първата част. Тимът на Нидерландия се вдигна през второто полувреме и стигна до равенството с голове на Върджил ван Дайк в 59-ата минута и на Тиджани Райндерс в 89-ата, който се разписа от близо на празна врата. Иначе още два гола на „лалетата“ бяха отменени заради засади, както и още един гол на Йоанидис преди почивката, след като се видя как Вангелис Павлидис пречи на нидерландския вратар да реагира.

В другата среща от групата Юрген Клоп постигна първа победа начело на Германия – 2:0 над Сърбия у дома. Въпреки успеха си, германците не убедиха, че играят кой знае колко по-добре в сравнение с предишните си два мача. Томас Бишоф в 39-ата минута и Флориан Вирц в 61-ата се разписаха.

Гърците остават на върха със 7 точки, пред Нидерландия с 5, Германия има 4, а Сърбия е без актив.

В Лига В, група 3 Австрия се спаси от поражение при визитата на Република Ирландия и измъкна 2:2 след като изоставаше с две попадения. За австрийците точката е изкючителни важна, тъй като остават на върха в потока със 7 пункта. С по 4 точки са Косово и Република Ирландия, а Израел спечели първата си точка след 0:0 с косоварите на стадиона в Дебрецен.

Равенства се получиха в Лига D. Азербайджан и Лихтенщайн завършиха 0:0 въпреки безплодното териториално превъзходство на домакините, а Малта изпусна победата и завърши на свой терен 1:1 с Гибралтар.

Лига А

Дания – Португалия: 2:4

Гърция – Нидерландия: 2:2

Уелс – Норвегия: 2:1

Лига Б

Ирландия – Австрия: 2:2

Израел – Косово: 0:0

Лига Г

Азербайджан – Лихтенщайн: 0:0

Малта – Гибралтар: 1:1.