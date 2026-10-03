Лига на нациите: Франция и Италия поделиха точките, Румъния отнесе 6 гола

Майкъл Олисе отбеляза поредния си впечатляващ гол, но Франция завърши 1:1 с Италия в първия домакински мач на Зинедин Зидан като селекционер на "петлите".
Само четири дни след като влезе като резерва и отбеляза страхотен гол след самостоятелна акция за победата на Франция с 1:0 над Белгия, звездата на Байерн Мюнхен отново демонстрира впечатляващия си талант. В началото на второто полувреме той изпрати топката във вратата с мощен удар от пряк свободен удар, след като тя се отби от напречната греда.
Защитникът на Интер Алесандро Бастони обаче изравни за Италия в средата на второто полувреме, с което попречи на Зидан да запише трета поредна победа начело на националния отбор.
Франция, която остана с 10 души след късен червен картон на защитника Дайо Упамекано, води в група А1 на Лигата на нациите на УЕФА със седем точки. Белгия е непосредствено зад нея с шест точки след победа с 3:0 над Турция.
Франция и Белгия се изправят един срещу друг в понеделник, 5 октомври, в последния си мач от двуседмичната международна пауза. Италия има четири точки, а следващият ѝ мач е домакинство на Турция.
Резултати:
Лига А
Белгия – Турция 3:0
Лига B
Босна и Херцеговина – Швеция 1:1
Полша – Румъния 6:0
Украйна – Северна Ирландия 0:3
Унгария – Грузия 1:0
Лига С
Казахстан – Молдова 1:2
Кипър – Армения 2:0
Латвия – Черна гора 1:2
Фарьорски острови – Словакия 1:1Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.