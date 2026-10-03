Лига на нациите: Франция и Италия поделиха точките, Румъния отнесе 6 гола

Майкъл Олисе отбеляза поредния си впечатляващ гол, но Франция завърши 1:1 с Италия в първия домакински мач на Зинедин Зидан като селекционер на "петлите".

Само четири дни след като влезе като резерва и отбеляза страхотен гол след самостоятелна акция за победата на Франция с 1:0 над Белгия, звездата на Байерн Мюнхен отново демонстрира впечатляващия си талант. В началото на второто полувреме той изпрати топката във вратата с мощен удар от пряк свободен удар, след като тя се отби от напречната греда.

Защитникът на Интер Алесандро Бастони обаче изравни за Италия в средата на второто полувреме, с което попречи на Зидан да запише трета поредна победа начело на националния отбор.

Франция, която остана с 10 души след късен червен картон на защитника Дайо Упамекано, води в група А1 на Лигата на нациите на УЕФА със седем точки. Белгия е непосредствено зад нея с шест точки след победа с 3:0 над Турция.

Франция и Белгия се изправят един срещу друг в понеделник, 5 октомври, в последния си мач от двуседмичната международна пауза. Италия има четири точки, а следващият ѝ мач е домакинство на Турция.

Резултати:

Лига А

Белгия – Турция 3:0

Лига B

Босна и Херцеговина – Швеция 1:1

Полша – Румъния 6:0

Украйна – Северна Ирландия 0:3

Унгария – Грузия 1:0

Лига С

Казахстан – Молдова 1:2

Кипър – Армения 2:0

Латвия – Черна гора 1:2

Фарьорски острови – Словакия 1:1