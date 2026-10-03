Босна и Херцеговина и Швеция изпратиха с шпалир Един Джеко

Националните отбори на Босна и Херцеговина и Швеция завършиха наравно 1:1 в Зеница в срещата помежду си от група 4 на втора дивизия в Лига на нациите.

Мачът премина под знака на бенефиса на легендата на домакините Един Джеко. Тази вечер нападателят изигра последния си 152-ри двубой с националната фланелка, с която има 73 гола и 31 асистенции, като е рекордьор и по трите показателя.

През целия ден една от най-емблематичните сгради в столицата Сараево беше украсена с огромна фланелка с номер 11 на 40-годишния нападател и посланието: „Благодарим, Диаманте!“.

В 11-ата минута на мача пък имаше специално пиро шоу от блоковете край стадиона. При смяната си в 61-вата минута Джеко беше изпратен с шпалир от всички свои съотборници и с аплодисменти от съперниковите играчи. След края на срещата голмайсторът получи рамкирана своя картина и огромен букет от цветя. Също така имаше шоу с дронове, посветено на него.

Още през първото полувреме ВАР отмени два гола. В 17-ата минута Виктор Гьокереш беше точен за гостите, но видеосистемата показа негова игра с ръка. Точно преди почивката пък Джеко се разписа, но се оказа, че секунди по-рано топката е напуснала очертанията на терена.

В 61-вата минута Гьокереш успя да отбележи редовен гол и така стана първият играч в историята с попадение в шест поредни мача в турнира. Домакините изравниха чрез Керим Алайбегович в 80-ата минута.