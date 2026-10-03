Нов исторически резил: Паднахме за първи път и от Исландия

Нов селекционер, същото разочарование. България загуби с 0:3 от Исландия в Рейкявик в мач от група 4 на Лига С в Лигата на нациите. Атанас Рибарски започна със загуба начело на националния отбор, а надеждите за промяна отново останаха само надежди.

Поредното поражение остави националите на дъното на групата. И отново постави болезнения въпрос: докъде още може да пропада този отбор?

Ори Оскарсон откри резултата в 38-ата минута. В 60-ата капитанът на домакините удвои с удар отблизо, а в края на мача Елертсон оформи крайното 3:0. Домакините дори изпуснаха и дузпа.

България приключи срещата без отбелязан гол и без точка. Поредна вечер, след която привържениците трябва да преглъщат разочарованието, а футболистите да обясняват защо пак не се получи.

Исландците контролираха голяма част от срещата и създадоха значително повече проблеми пред българската врата. България имаше възможност да се върне в мача през първото полувреме, но Атанас Илиев пропусна една от най-добрите ситуации за "лъвовете".

За България поражението е второ в първите три срещи от новото издание на Лигата на нациите. Националите започнаха с поражение с 1:2 от Люксембург, след което завършиха 0:0 с Естония.

Така тимът на Атанас Рибарски остава на последното място в група С4 само с една точка. Следващият двубой на България е гостуване на Люксембург на 6 октомври.

Дебютът на Рибарски като национален селекционер завърши по най-разочароващия начин. Един мач не е достатъчен за присъда над работата му, но резултатът показва колко тежка задача стои пред него.

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