Германия пак не победи Гърция, Португалия бие без Роналдо

Гърция и Германия завършиха 0:0 в мач от група 2 на Лига А на Лигата на нациите. Така за втори път Бундестимът, воден от Юрген Клоп, не успя да вкара гол на южните ни съседи. Този път Германия не загуби, както се случи в домакинството си преди дни.

След този резултат Гърция заема второто място с 8 точки, колкото има и лидерът Нидерландия. Германия е на трето място с 5 точки, докато Сърбия е с нулев актив.

Мачът започна с опасност пред германската врата. Още в 3-та минута Костас Цимикас центрира отляво към Масаурас, който с глава стреля много опасно, но вратарят Йонас Урбих спаси. Германия отвърна с натиск и в 33-та минута стигна до гол, който бе отменен. Джонатан Буркардт бе точен, но попадението не бе признато заради игра с ръка в началото на атаката за гостите. Преди това Флориан Вирц проби през центъра, но ударът му рикошира, а Дери Шерхант пропусна да намери целта в 22-та и 24-та минута.

През втората част чистите голови положения липсваха. Гърция опитваше да създаде положения, вдъхновена от своята публика, но до такова не се стигна. В търсене на гол Юрген Клоп направи двойна смяна, като пусна в игра Ник Волтемаде и Саид Ел Мала, но до попадение така и не се стигна. В 87-та минута Филип Трой се оказа непокрит в наказателното поле, но не успя да уцели вратата, а ударът на Вирц от дистанция в 84-та минута бе неточен.

И без обиденият, че не играе звезден нападател Кристиано Роналдо, Португалия спечели и 4-ия си мач от Лигата на нациите.

В Порто домакините обърнаха 2:1 Норвегия и с 12 точки са сигурни за 1/4-финалите, тъй като няма как да паднат под второто място в групата, а с 1 т. от оставащите 2 мача (вторият Дания е с 12 т.) ще са първи.

Криистофер Айер откри резултата за норвежците в 36-ата мин с виртуозен гол. Жоао Кансело изравни след само 2 мин със също далечен удар. Гонсало Рамош вкара за 2:1 в 79-ата мин. Франсиско Консейсао бе изгонене 7 мин по-късно, но резултатът се запази.



Останалите резултати от Лигата на нациите:

Лига А

Нидерландия – Сърбия: 2:1

Португалия – Норвегия: 2:1

Уелс – Дания: 0:1

Лига B

Косово – Австрия: 1:1

Ирландия – Израел: 1:1

Лига D

Малта – Андора: 1:0

Азербайджан – Литва: 1:0.