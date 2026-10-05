Лионел Меси ще изиграе последния си мач за Аржентина

Лионел Меси ще сложи край на блестящата си кариера утре, 6 октомври, с прощален приятелски мач срещу Бенин. След повече от две десетилетия 39-годишната суперзвезда ще предаде капитанската лента завинаги на стадион „Монументал" в Буенос Айрес.

Меси ще се прости с националния отбор пред 85 000 зрители, заедно с няколко от съотборниците си, с които достигна връха на футбола на Световното първенство през 2022 г. в Катар, както и с футболисти от новото поколение на Аржентина. Той спечели за Аржентина титла от Световно първенство, две корони от Копа Америка и Финалисима. Меси се оттегля и като рекордьор по мачове и голмайстор на Аржентина, със 125 гола в 207 мача, както и с рекордните 68 асистенции.

Прощаването му идва два и половина месеца след напрегнатия финал на Световното първенство, загубен от Аржентина срещу Испания в Ню Джърси, където Меси напусна в сълзи. „Дадох всичко от себе си; нямам какво повече да дам, а освен това се появяват страхотни млади играчи, които заслужават шанса си", написа Меси при обявяването на оттеглянето си от международния футбол през август.

Той все още има договор с Интер Маями до 2028 г., но след смъртта на баща си Хорхе на 8 август 2026 г. разкри, че може да прекрати кариерата си по-рано от очакваното.