Почина Светослав Топузов, първият треньор на Тереза Маринова

Почина Светослав Топузов, който бе един от най-уважаваните ни треньори и спортни деятели в леката атлетика, съобщиха от БФЛА. Той е роден през 1949 г. в село Врабево, Троянско. Завършва средното си образование в Ловеч, а след това ВИФ.

Като състезател е републикански шампион на троен скок за юноши и мъже и национален състезател.

Името му остава завинаги свързано с плевенската лекоатлетическа школа. Той е първият треньор на олимпийската шампионка Тереза Маринова. Под негово ръководство през 1996 г. тя печели световната титла за девойки в Сидни със световен рекорд до 20 г. от 14,62 м.

Топузов е бил старши треньор на националния отбор на България в направление „Скокове“, работил е като главен треньор в Дубай и като главен експерт на Министерството на младежта и спорта за Северозападна и Централна Северна България. Основател е и на плевенския АК „Феникс 2004“.

Топузов помага и за кондиционната подготовка и развитието на млади и утвърдени спортисти. Сред тях са олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова и една от големите надежди на българския тенис Росица Денчева.

През 1996 г. Светослав Топузов е удостоен със званието „Почетен гражданин на Плевен“. През 2024 г., по повод неговия 75-годишен юбилей, той е отличен за заслуги за развитието на плевенския спорт.