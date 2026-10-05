Избраха Тити Папазов за президент на Българската федерация по баскетбол

Константин "Тити" Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол. Той беше избран днес на Изборно общо събрание на федерацията.

Папазов спечели втория тур на изборите с 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 участници в гласуването.

На първия тур Папазов получи 67 гласа, Орлин Атанасов - 52, а Николай Рашков . 46. Една бюлетина беше недействителна, което наложи провеждането на балотаж между първите двама кандидати.

Папазов поема ръководството на федерацията от Георги Глушков, който освободи поста след три мандата и 15 години начело на БФБ.

Новият президент на федерацията е и президент на баскетболния "Левски".

Папазов заяви, че предстоящата задача ще бъде трудна, но той вярва във възможностите си, а очаква и предложения от всички участващи в Общото събрание.

"Очаквам от всички вас предложения. Аз не мога да управлявам сам и няма да управлявам сам", каза Папазов в речта си пред делегатите. "Телефонът ми е включен за вас 24/7. Не се съмнявам в своите възможности и своите контакти.Треньорите са моят приоритет. А треньорите, за да бъдат обучени зависи от нас. Искам българските треньори да имат шанс и да следват мечтите си. Искам да управлявам така, че да спечеля тези, които днес бяха с моите опоненти."