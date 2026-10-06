Лига на нациите: Блестяща Франция обърна набързо Белгия

Франция победи у дома Белгия, след като вкара 4 гола само за 23 минути в мач от дивизия А на Лигата на нациите.

Четвъртият кръг на Лигата на нациите продължи с нови осем интригуващи двубоя, които определят лидерите и отборите, борещи се за оцеляване. Феновете отново станаха свидетели на изключително оспорвани сблъсъци в различните групи от различните лиги, но повечето фаворити взеха своето.

Вниманието в този кръг безспорно беше насочено към дуела на "Стад дьо Франс" между Франция и Белгия. "Червените дяволи" изненадващо водеха на почивката след попадение на Доди Лукебакио, но в последния четвърт час буквално се сринаха. Дезире Дуе изравни в 77-ата минута, а после Майкъл Олисе блесна с асистенция за Раян Шерки и два гола, осигурили на "петлите" разгромен успех с 4:1, съобщи Спортал.

В друг ключов мач от същата група Италия се наложи над Турция на "Ренато Дал'Ара". Отборът на Роберто Манчини спечели с 3:1, макар победата да не дойде лесно. Джанлука Скамака изведе "адзурите" напред в 26-ата минута, а в средата на второто полувреме Арал Симсир възстанови равенството.

Скоро след това резервата Рикардо Калафиори върна преднината на домакините, а точка на спора сложи друг футболист, появил се от пейката - Франческо Пио Еспозито.

Снощи имаше и други доста завързани двубои. Един от тях беше между Босна и Херцеговина и Полша. Двата тима са преки конкуренти за челото в група В4, а босненците постигнаха минимална победа с 1:0 след попадение на Иван Башич от дузпа в 84-тата минута. По този начин отборът на Сергей Барбарез се утвърди на второто място.

Другият мач в групата противопостави Румъния и Швеция. Северните ни съседи не можаха да спрат пропадането си и регистрираха четвърта поредна загуба в турнира. Те отстъпиха с 0:1 в Букурещ след ранен гол на Виктор Гьокереш. Шведите продължават да оглавяват класирането, с аванс от 2 точки пред Босна и Херцеговина.

В група В2 Северна Ирландия и Грузия направиха нулево равенство. Домакините създадоха повече и по-чисти положения, а върхът на пропуските им дойде в 84-тата минута, когато Айзък Прайс не успя да се разпише от дузпа. Незаивисмо от това, северноирландците нямат допуснат гол от началото на надпреварата и са лидери в групата с 8 точки, а грузинците са на дъното с 2.

Унгария взе реванш от Украйна за поражението в Будапеща и стигна до ценен успех с 2:1 на неутрален терен в Търнава. Милан Тот и Марк Чингер вкараха головете за "маджарите", които вече са втори в класирането, докато попадението на Роман Яремчук не донесе нищо на украинците.

Резултати:

Италия - Турция 3:1

Кипър – Латвия 2:1

Босна и Херцеговина - Полша 1:0

Румъния - Швеция 0:1

Северна Ирландия - Грузия 0:0

Украйна - Унгария 1:2

Черна гора - Армения 0:0