УЕФА наложи тежки глоби на Левски

Левски и АЕК (Атина) получиха общо 67 625 евро глоби от УЕФА за нарушения по време на двата мача между отборите в плейофния кръг на Шампионската лига.

Българският шампион е санкциониран с 22 625 евро за нарушения на привържениците по време на първия двубой на стадион „Васил Левски“. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките и 6625 евро за хвърлени предмети.

АЕК е глобен с 45 000 евро за нарушения по време на реванша в Атина. Гръцкият клуб ще плати 5000 евро за неосигуряване на безопасността на делегацията на Левски, 20 000 евро за блокиране на пътеките, 18 000 евро за използване на лазер и още 2000 евро за пиротехника.

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