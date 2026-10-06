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Топалов игра срещу 30 едновременно в Капри

Бившият световен шампион спечели 26 партии и завърши 4 наравно

06.10.2026 | 08:51 ч. 2
Снимка Топалов личен архив

Снимка Топалов личен архив

Бившият световен шампион по шах Веселин Топалов се изправи срещу 30 опоненти едновременно на италианския остров Капри.

Шахматният турнир на открито се проведе на площад Армандо Диас, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

Събитието бе организирано от община Капри и местния шахматен клуб, като участието бе само с покани. При едновременния турнир гросмайстор Топалов игра с множеството опоненти на отделни дъски едновременно.

За Топалов събитието дойде малко след победата му с 16–8 над Гари Каспаров в тридневния мач Clutch Chess: The Legends в Сейнт Луис от 11 до 13 септември.

Кметът на Капри Паоло Фалко лично направи церемониалния ход на откриването.

„Направих 4 ремита и 26 победи. В местния клуб пазят оригиналната щахматна дъска от партия, играна през 1908 година между Владимир Ленин и Александър Богданов, а Максим Горки е бил сред зрителите“, сподели пред publika.bg Топалов.

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