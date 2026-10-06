efbet открива нова игрална зала и букмейкърски пункт в кв. Симеоново в София

На 8 октомври от 19:00 ч. efbet ще открие своя нов обект в София, разположен в кв. Симеоново на бул. „Симеоновско шосе“ 97Г (до ресторант Le Jardin). Новата локация съчетава модерна игрална зала и efbet Пункт за спортни залози, предоставяйки на посетителите възможност да се насладят на разнообразни казино игри и спортни предложения на едно място.

Пространството е проектирано с акцент върху премиум комфорта, стила и удобството на посетителите. На разположение са лицензирани слот машини и класически казино игри от водещи световни провайдъри, които предлагат богата гама от възможности за игра. Допълнително предимство е автоматичната система за джакпоти и атрактивни мистерии, която предлага още повече шансове за печалба.

Непосредствено до игралната зала се намира efbet Пункт за спортни залози, оборудван с модерни телевизионни екрани за проследяване на спортни събития в реално време. Посетителите ще имат достъп до едни от най-предпочитаните функционалности на оператора, сред които Ранно Изплащане, Bet Builder и Бонус Колонка, както и богат избор от спортни дисциплини, първенства и пазари с топ коефициенти.

Специално за вечерта на официалното откриване efbet е подготвил ексклузивна двойна Welcome Оферта, с която ще посрещне всички свои гости.

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.