Стана чудо: България победи Люксембург като гост

България записа първа победа в група С/4 на турнира Лига на нациите, след като се наложи с 2:0 над Люксембург в четвъртия кръг на турнира. Кристиян Балов и Атанас Илиев вкараха головете преди почивката след може би най-доброто полувреме на тима в тази кампания.

До момента „лъвовете“ нямаха победа, но вече с 4 точки изпреварват Люксембург, който е с три след успеха в Пловдив преди 10 дни.

По този начин момчетата на временния треньор Атанас Рибарски се връщат поне в битката за 2-ото място в групата за последните два мача през ноември – домакинство на Исландия и гостуване на Естония.

Българският отбор имаше напрактика ново лице в сравнение с мача от преди 10 дни в Пловдив, когато играчите от Великото херцогство спечелиха първата си победа в исторически план. Девет нови титуляри и нов селекционер – Атанас Рибарски се появиха на терена, като единствено Даниел Наумов и Илия Груев запазиха местата си.

Домакините влязоха в мача без шестима основни футболисти – в това число и звездата Леандро Барейро, но започнаха мача активно и до 10-ата минута имаха две добри атаки, продукт на Омар Натами, който създаде напрежение пред Наумов.

Първата добра възможност за България дойде в 17-ата минута, когато Георги Русев от дясно прати параболична топка на крака на Атанас Илиев, който загърби защитник и стреля, но вратарят Антони Морис нямаше проблеми и спаси. Но само три минути по-късно Кристиян Балов даде преднина на „лъвовете“, след като завърши прекрасна комбинация от Андриан Краев и Емил Ценов. Крилото на Цървена звезда влезе на скорост от ляво и от дъгата направи вратаря Морис безпомощен.

В 34-ата минута България вече водеше с 2:0 след нова добра комбинация, започнала от фаул от Илия Груев, който намери Георги Русев на аутлинията. Крилото на ЦСКА 1948 буквално сервира топката на Атанас Илиев, който от 7-8 метра с мощен изстрел не остави надежди на вратаря Антони Морис.

В 60-ата минута домакините можеха да се върнат в мача, но Венсан Тил не успя да прати топката при паднал български вратар. Само три минути по-късно след бъркотия в българското наказателно поле Томас Морейра стреля границата, но Наумов спаси.

Натами се озова на добра позиция за стрелба от ляво в наказателното поле след подаване на Хамза Кадамани, но топката профуча до гредата. Кадамани опитваше да тормози Наумов и българският вратар спаси още един негов удар преди в 86-ата минута Йоан Стоянов да пропусне първата добра възможност за България след почивката.

Матиас Олесен имаше нов шанс в 89-ата минута, като пак Наумов спаси с една ръка удара му от десетина метра.