Лига на нациите: Испания се класира след обрат до 2:1 в Хърватия

Световният и европейски шампион Испания се класира за 1/4-финалите в Лигата на нациите след 42-ия си мач без загуба (рекордът продължи да расте).

В Сплит Иван Перишич откри резултата за Хърватия в 17-ата мин. Микел Мерино (61, 88) отново бе печелившият жокер за Луис де ла Фуенте и вкара за крайното 2:1.

Така Испания е на върха в групата с пълен актив от 12 точки и 2 кръга преди края няма как да падне под второто място.

На него с 9 е Англия, която разби Чехия у дома 3:0.

Владимир Цоуфал (27) си вкара автогол, а капитанът Хари Кейн (40, 57) отбеляза своите попадения №90 и №91 в 125-ия си мач за родината на футбола (изравни рекорда на легендарния вратар Питър Шилтън).

Други резултати:

Люксембург - България 0:2

Естония - Исландия 0:0

Шотландия - Словения 1:2

Швейцария - Северна Македония 3:0

Молдова - Словакия 0:4

Беларус - Финландия 1:0

Албания - Сан Марино 2:1

Казахстан - Фарьорски острови 2:2