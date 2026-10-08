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Синер предава на Зверев върха в тениса

Италианецът няма да играе до края на годината

08.10.2026 | 09:01 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Александър Зверев ще завърши годината като водач в ранглистата на мъжкия тенис за първи път в кариерата си, след като стана ясно, че Яник Синер няма да играе повече този сезон. 

Така италианецът няма да може да защити 2050 точки в класацията, води само с 1280 на първата ракета на Германия, който има да брани под хиляда. Причината са продължаващите болки в коляното, заради които Синер не е играл след титлата на Уимбълдън. 

Така Зверев със сигурност ще излезе начело в ранглистата за първи път в кариерата си, като ще стане 30-ият тенисист, оглавил я, както и 20-ият, който завършва като №1 годината. 29-годишният тенисист от Хамбург направи най-силния сезон в кариерата си, като спечели първите си две титли от Големия шлем – от Ролан Гарос и Ю Ес оупън, а игра и на финала на „свещената трева“ в Лондон, но загуби от Синер.

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