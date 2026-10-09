Левски приема Лудогорец между мачовете с Марсилия и Лилестрьом

Вече е ясна датата на отложения двубой между Левски и Лудогорец.

Срещата от десетия кръг на Първа лига трябваше да се играе на 20 септември, но не се състоя по молба на "сините“ заради участието им в груповата фаза на Лига Европа.

Новата дата е 3 декември, четвъртък, от 18:30 часа, съобщиха от Българския футболен съюз (БФС).

БФС, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп оповестиха часовете на мачовете от 15-ия и 16-ия кръг от шампионата.

Ето и пълната програма:

15-и кръг

20 ноември, 18:00 ч. - Септември - Локомотив Пловдив

21 ноември, 14:45 ч. - Славия - Арда

21 ноември, 17:15 ч. - Спартак Варна - Черно море

22 ноември, 13:00 ч. - Ботев Враца - ЦСКА 1948

22 ноември, 15:30 ч. - Левски - Локомотив София

22 ноември, 18:00 ч. - Ботев Пловдив - ЦСКА

23 ноември, 18:00 ч. - Лудогорец - Дунав Русе

16-и кръг

27 ноември, 18:00 ч. - Локомотив София - Славия

28 ноември, 12:45 ч. - Локомотив Пловдив - Спартак Варна

28 ноември, 15:15 ч. - Ботев Враца - Лудогорец

28 ноември, 17:45 ч. - Черно море - Ботев Пловдив

29 ноември, 12:30 ч. - Арда - ЦСКА 1948

29 ноември, 15:00 ч. - Септември - Левски

29 ноември, 17:30 ч. - Дунав Русе - ЦСКА

Отложен мач от 10-ия кръг:

3 декември, 18:30 ч. - Левски - Лудогорец