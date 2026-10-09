Левски приема Лудогорец между мачовете с Марсилия и Лилестрьом

Вече е ясна датата на отложения двубой между Левски и Лудогорец.
Срещата от десетия кръг на Първа лига трябваше да се играе на 20 септември, но не се състоя по молба на "сините“ заради участието им в груповата фаза на Лига Европа.
Новата дата е 3 декември, четвъртък, от 18:30 часа, съобщиха от Българския футболен съюз (БФС).
БФС, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп оповестиха часовете на мачовете от 15-ия и 16-ия кръг от шампионата.
Ето и пълната програма:
15-и кръг
20 ноември, 18:00 ч. - Септември - Локомотив Пловдив
21 ноември, 14:45 ч. - Славия - Арда
21 ноември, 17:15 ч. - Спартак Варна - Черно море
22 ноември, 13:00 ч. - Ботев Враца - ЦСКА 1948
22 ноември, 15:30 ч. - Левски - Локомотив София
22 ноември, 18:00 ч. - Ботев Пловдив - ЦСКА
23 ноември, 18:00 ч. - Лудогорец - Дунав Русе
16-и кръг
27 ноември, 18:00 ч. - Локомотив София - Славия
28 ноември, 12:45 ч. - Локомотив Пловдив - Спартак Варна
28 ноември, 15:15 ч. - Ботев Враца - Лудогорец
28 ноември, 17:45 ч. - Черно море - Ботев Пловдив
29 ноември, 12:30 ч. - Арда - ЦСКА 1948
29 ноември, 15:00 ч. - Септември - Левски
29 ноември, 17:30 ч. - Дунав Русе - ЦСКА
Отложен мач от 10-ия кръг:
3 декември, 18:30 ч. - Левски - ЛудогорецТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.