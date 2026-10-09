Легендата Овечкин обяви: Този сезон ми е последният

Легендарният руски хокеист Алекс Овечкин ("Вашингтон Кепиталс") обяви, че този сезон ще бъде последен за него в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

"Тъжна новина, но е това, което е. Трудно ми е, но съм готов да се насладя напълно на предстоящата година и се надявам тя да бъде специална за нас", казва той във видео.

41-годиншият Овечкин подписа договор за един сезон със столичани преди началото на кампанията. През април 2025-а той подобри рекорда на канадската икона Уейн Грецки по голове в НХЛ.

Руснакът започва 22-ия си сезон в НХЛ с 929 попадения. Постиженията на легендата са безпрецедентни. На 6 април 2025 година той изпревари Уейн Грецки (894 гола) и оглави вечната ранглиста на реализаторите. Овечкин държи рекордите в НХЛ и по голове при числено превъзходство (331), победни попадения (141), голове в продължения (27), голове на празна врата (72), както и за най-много сезони с поне 30 гола (20) и поне 40 гола (14). С девет кампании с 50 или повече попадения той дели първото място с Грецки и Майк Боси.

С общо 1006 попадения в кариерата си, включително 77 в елиминациите, нападателят се нуждае от още едва 11, за да изпревари Грецки (1016) за абсолютния връх в историята на хокея. Той притежава и клубните рекорди на Вашингтон по изиграни мачове (1573), голове и точки (1687), като заема второ място по асистенции (758) – само на 5 зад дългогодишния си партньор Никлас Бекстрьом (762).