Шоу в Мадрид: ВАР отмени гол на Винисиус и му даде червен картон

Реал Мадрид записа минимален успех 1:0 над Виляреал в мач от осмия кръг на испанската Ла Лига.

Единственото попадение бе дело на Ян Диоманде, но Винисиус му открадна шоуто. Бразилецът, който определено не се намира в най-добрата си форма, успя вай-накрая да се разпише във вратата на гостите.

Попадението бе отпразнувано доста емоционално, като дори Жозе Моуриньо изтича при играчите, за да поздрави бразилеца, който бе решил, че е сложил край на головата си суша.

След преразглеждане на ситуацията с ВАР обаче стана ясно, че при атаката нападателят е дръпнал за косата Салиба от Виляреал.

Ситуацията се превърна в истински кошмар за Винисиус, тъй като се оказа, че не само попадението му е отменено, но и той получава директен червен картон за провинението си.